„Львівобленерго” відключає електрику підприємствам-боржникам

Львів. 24 лютого. УНІАН. „Львівобленерго” розпочало відключення підприємств-боржників області від електропостачання.

Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ПАТ “Львівобленерго”, 23 лютого було припинено електропостачання підприємства „Лаура” по вул. Садовій у місті Львові у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію на суму 19 тис. грн.

Повідомлення про припинення електропостачання у випадку непогашення заборгованості підприємство „Лаура” отримало 1 лютого 2012 року.

„Від електромереж підприємства „Лаура” також отримують електроенергію 16 субспоживачів. Згідно з чинним законодавством України та договорами про постачання електричної енергії між ПАТ „Львівобленерго” і субспоживачами, відповідальність за перерву в електропостачанні субспоживачів в даному випадку несе основний споживач — підприємство „Лаура”, - наголошується у повідомленні.

