На Львівщині легковик в’їхав у пасажирський автобус

Львів. 24 лютого. УНІАН. На Львівщині під час зіткнення легкового автомобіля та пасажирського автобуса було травмовано двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 23 лютого, о 18.30, на автодорозі Львів-Ужгород у межах міста Старий Самбір водій автомобіля «Москвич-2137», 71-річний житель міста Дрогобич, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з пасажирським автобусом «БАЗ» під керуванням 53-річного жителя міста Самбір.

Унаслідок зіткнення транспортні засоби отримали технічні пошкодження, а двоє пасажирів автомобіля «Москвич-2137» – тілесні ушкодження.

„У 62-річної жительки міста Дрогобич – закрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітки та забій тазу, а у 61-річної жительки Дрогобича – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематома лобної ділянки голови”, - зазначається у повідомленні.