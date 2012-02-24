У Львові опозиція проведе мітинг

Львів. 24 лютого. УНІАН. 25 лютого у Львові опозиційні сили проведуть протестну акцію приурочену до „других роковин царювання Януковича”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО „Свобода”, представники обласних осередків політичних сил і молодіжні організації „Свободи”, „Батьківщини” та „Фронту змін” проведуть у Львові ряд протестних акцій, зокрема, пішу ходу центром Львова та спільний мітинг опозиційних сил у центрі Львова біля пам’ятника Тарасу Шевченку, який розпочнеться о 12.00 під гаслом „Скажи „Ні!” бандитському режиму!”.

"За два роки роботи Януковича нічого, окрім поступового знищення української молоді в цій країні, не відбувається. Студентам затримують виплату стипендій, скорочують години на вивчення української мови та літератури, історію нашої країни переписують або й взагалі намагаються ліквідувати її вивчення. Можна навести безліч прикладів нововведень режиму Януковича, які змушують молодь після закінчення вищих навчальних закладів шукати кращої долі за межами України. Зважаючи на це, закликаємо активну молодь об'єднати свої зусилля для боротьби з режимом. Першою спільною акцією стане захід 25 лютого, під час якого "святкуватимемо" другі роковини режиму Януковича", – зазначив голова Львівського осередку "Студентської Свободи" Михайло Семчій.