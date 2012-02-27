Колесніков запевняє, що Україна практично готова до Євро-2012

Київ. 27 лютого. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ запевняє, що Україна практично готова до проведення чемпіонату з Європи з футболу.

Про це Б.КОЛЕСНІКОВ заявив сьогодні, під час телемосту «Варшава-Київ. Сто днів до Євро-2012».

«Наша країна практично готова до чемпіонату, і це відмічає УЄФА», - сказав він.

Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив, що за час підготовки було побудовано чотири нових міжнародних аеропорти з трьома злітно-посадковими смугами.

„Ніхто у світі не має такого досвіду, щоб за 18 місяців побудувати аеропорти”, - сказав він. Крім того, додав Б.КОЛЕСНІКОВ, у значній мірі вдалося обновити міський транспорт, а також побудувати чи реконструювати готелі. «Ефективна співпраця бізнесу та держави наявна», - сказав він.

У той же час, Б.КОЛЕСНІКОВ висловив думку, що Україна може зайняти місце лідера у Східній Європі за кількістю приватних готелів.

«Турнір відбудеться на високому рівні», - переконаний він.