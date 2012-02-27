У Червонограді викрили підпільний горілчаний цех

Львів. 27 лютого. УНІАН. На Львівщині правоохоронці викрили підпільний цех де виготовлялася фальсифікована горілка.

Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, у місті Червонограді місцевий мешканець на території автогаражного кооперативу організував діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікату горілки з етикетками відомих торгових марок алкогольних напоїв.

Як розповів заступник керівника підрозділу управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Михайло Тесля, було вилучено понад півтори сотні літрів спирту, декілька тисяч корків, підроблених акцизних марок та етикеток, пристрої для закрутки та інше обладнання, яке використовувалось для розливу і упакування фальсифікату.

Зловмисників затримано під час вивезення 600 пляшок виготовленого таким чином фальсифікату.

Наразі оперативники встановлюють усю сітку збуту фальсифікату, проводять її вилучення з торговельної мережі Червонограда.



