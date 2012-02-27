На Львівщині водій „Мерседеса” скоїв наїзд на групу пішоходів

Львів. 27 лютого. УНІАН. На Львівщині водій автомобіля «Мерседес» скоїв наїзд на групу пішоходів: одна людина загинула, троє – у лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, трагедія сталася на автодорозі Львів-Пустомити-Меденичі Пустомитівського району. Водій автомобіля «Мерседес-Бенц Спринтер», 22-річний житель села Семенівка Пустомитівського району, виїхав на ліве по ходу руху узбіччя, де скоїв наїзд на трьох пішоходів – 41-річну жінку, 51-річного та 60-річного пішоходів, жителів смт Щирець Пустомитівського району.

Унаслідок ДТП 60-річний чоловік від отриманих травм помер на місці. У 41-річної жінки – перелом передпліччя лівої руки, травматична ампутація пальця лівої руки, а у 51-річного чоловіка – забій лівого колінного суглобу.

У цій автопригоді тілесні ушкодження також отримав водій автомобіля.