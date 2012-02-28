Там, де немає свободи слова - не моє поле діяльності, - М.Костюк

Львів. 28 лютого. УНІАН. Там, де немає свободи слова - не моє поле діяльності, - зазначив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк сьогодні під час брифінгу для представників засобів масової інформації.

«Питання свободи слова мене серйозно турбує. Адже там, де немає свободи слова – там не моє поле діяльності. Але рівень натиску і провокацій мене тривожить. У депутатів є серйозне бажання змінити мою позицію неучасті в політичних процесах, затягнути у політичний вир. Сьогоднішнє засідання Львівської облради в цьому є не першим прикладом» - сказав він.

Михайло Костюк наголосив, що рівень свідомості і патріотизму до регіону абсолютно не змінюється незалежно від тих тенденцій, які відбуваються навколо.

«Я і моя команда позиціонуємо себе абсолютно відданими регіону людьми. Ми стоятимемо на засадах «регіон понад усе», засадах справедливості і ніхто і не думає похитнутись в питаннях правди та істини. Не може бути правда замовною, а істина викривленою. Я б не хотів, щоб наші громадяни в такі речі потрапляли».