Львівська облрада вимагає негайного звільнення Табачника

Львів. 29 лютого. УНІАН. Львівська обласна рада вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Микола АЗАРОВА негайного звільнення з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні, яке 28 лютого на сесії Львівської обласної ради ухвалили депутати.

У документі депутати зазначають, що ініціативи Д.ТАБАЧНИКА у галузі освіти призвели до погіршення ситуації в освітянській сфері.

«Цей міністр систематично знищує позитивні надбання, напрацьовані за часи незалежності України”, - йдеться у зверненні.

„За час його міністерської діяльності Україна отримала знівельоване зовнішнє незалежне оцінювання, закриття україномовних шкіл, постійні експерименти з мовою викладання у школах та дитячих садках, спрямовані на витіснення української мови із навчально-виховного процесу, тиск на університети, які напрацьовують альтернативні стандарти освіти, спираючись на найкращий міжнародний досвід, протести студентів у зв’язку із зменшенням розмірів стипендій та спробами міністерства перекласти тягар недофінансування галузі на плечі самих студентів та кишені їхніх батьків, продовження відтоку науковців та науково-педагогічного персоналу з України”, - наголошується у зверненні.

Тому, враховуючи наведені вище факти, Львівська обласна рада вимагає від Президента та прем’єр-міністра негайного звільнення Д.ТАБАЧНИКА, йдеться у зверненні депутатів Львівщини.