Львівські „нашоукраїнці” закликають опозицію до об’єднання

Київ. 29 лютого. УНІАН. У Львівській обласній організації партії «Наша Україна» закликають опозицію до об’єднання на парламентських виборах заради перемоги над «режимом ЯНУКОВИЧА».

Про це йдеться у заяві обласної організації, переданій агентству УНІАН.

Автори заяви називають два роки президентства Віктора ЯНУКОВИЧА двома роками занепаду України.

«Обіцяне урядом АЗАРОВА «покращення життя вже сьогодні» відчули лише пропрезидентські мільярдери. А як же покращилось життя пересічних українців? Скорочення пенсій та соціальних виплат, нереальні умови для малого та середнього бізнесу, захоплення прибуткових підприємств – усе це призвело до повного зубожіння населення. Попри ганебні умови для економічного виживання, український народ утискають ще й у гуманітарній сфері. Діяльність міністра ТАБАЧНИКА спрямована на повне знищення нашої самоідентифікації. Бо як інакше назвати обмеження використання української мови у державних установах та закладах освіти, фальсифікацію історії України та скорочення годин її викладання у середніх школах?», - йдеться в заяві.

У «Нашій Україні» переконані, що «режим ЯНУКОВИЧА» призвів до повного провалу України і у зовнішній політиці. На думку авторів заяви, переслідування та ув’язнення політиків опозиційного табору зумовили ізоляцію держави від Європи. Навіть конкретні вимоги європейських депутатів залишаються поза увагою чинної влади, відтак членство України у Європейському Союзі відійшло у небуття. Відносини з Росією також зіпсовано. Попри підписання невигідних для України Харківських угод, взаємини із Російською Федерацією перейшли у режим холодної війни.

У партії вважають невипадковими кадрові ротації у силових структурах. «Відтак Президент дбає не про безпеку держави, а про власні амбіції. Корупція у судовій гілці влади, ігнорування законодавчих ініціатив опозиції та олігархічне управління державою з кожним днем наближує занепад України у всіх сферах життєдіяльності. Таким чином, в Україні встановлюється диктаторський режим», – наголошується у заяві.

«Нашоукраїнці» називають загрозливими і тенденції у соціально-економічному та суспільно-політичному житті Львівщини. «Недопустимими є ігнорування корупційних дій і тиск на незалежні ЗМІ з боку регіональної виконавчої влади. Така ситуація потребує негайного реагування», - йдеться у заяві.

У партії закликають не забувати і про цьогорічні парламентські вибори. Автори заяви переконані, що «Наша Україна» зобов’язана зробити свій внесок «у повалення диктаторського режиму ЯНУКОВИЧА».

«Усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє України, підтримуємо похід усіх патріотичних сил єдиною колоною та узгодження опозиційних кандидатів на всіх мажоритарних округах. Переконані, що перемогу на виборах 2012 року може забезпечити лише спільна позиція усього опозиційного табору, тобто єдиний список від опозиції і один узгоджений і підтриманий місцевою громадою кандидат на мажоритарному окрузі», - йдеться у заяві.