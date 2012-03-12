Охочі відвідати у Польщі матчі Євро можуть подавати документи на візи

Київ. 12 березня. УНІАН. Українські уболівальники, які мають намір відвідати футбольні матчі у Польщі на Євро-2012, можуть вже подавати документи на візи (за три місяці до початку чемпіонату).

Про це пише газета «Сегодня» (№ 55 від 12 березня).

Польща спростила видачу віз для українських громадян, у яких є квитки на матчі. Їм достатньо принести у консульство оригінали квитків на матчі і страховку.

«Щоправда, є проблема: квитки на руки фани зможуть одержати лише на початку травня, а тому зараз їм йти немає сенсу.

Можливо, незабаром ухвалять рішення, що візу почнуть оформляти за листом УЕФА, в якому сказано: ви виграли квиток», - відзначає газета.

У кожному візовому центрі в Україні відкриють спеціальні вікна для уболівальників і не потрібно буде попередньої реєстрації в Інтернеті.