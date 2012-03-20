Злітна смуга львівського аеропорту майже готова – ОДА

Львів. 20 березня. УНІАН. На злітно-посадковій смузі «Міжнародного аеропорту «Львів» йде укладання бетону. На аеродромному комплексі реалізується завершальний етап реконструкції, злітна смуга львівського аеропорту майже готова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

«Роботи йдуть повним ходом, на реконструйованій ділянці смуги повністю розібрано старе покриття, проведена стабілізація ґрунту, ведуться роботи з укладання бетону. Належить укласти бетон на 950 погонних метрах злітно-посадкової смуги. Крім того, тривають земляні роботи на пероні № 1. А на пероні № 2 завершено укладання грунтоцемента, на руліжних доріжках ведуться роботи по стабілізації земполотна», - повідомив УНІАН представник ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» Олександр Шилюк.

За його словами, на об'єкті працює близько 200 осіб, кількість персоналу та техніки постійно збільшується. Проект передбачає подовження існуючої смуги до 3,3 кілометра. Після повної реконструкції нова злітно-посадкова смуга зможе приймати в 2,5 рази більше літаків.

