На Львівщині прикордонники виявили викрадений в Італії автомобіль

Варшава. 22 березня. УНІАН. Працівники польської прикордонної служби затримали громадянина України, який намагався вивезти з території Євросоюзу крадений автомобіль BMW.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прикордонної служби Польщі.

Українця було затримано після прикордонного контролю в автомобільному пункті пропуску Дорогуск-Ягодин (Волинська область) на польсько-українському кордоні.

Чоловік, котрого прикордонники після затримання передали поліції, намагався вивезти до України BMW 745 випуску 2002 року.

У прес-службі також повідомили, що на цьому тижні на стоянці біля пункту пропуску Корчова-Краківець (Львівська область) польські прикордонники виявили викрадений в Італії автомобіль А4 вартістю майже 40 тис. доларів.