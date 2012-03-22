У Львові на території концтабору «Шталаг-328» хочуть зробити хостел

Львів. 22 березня. УНІАН. На території Цитаделі, колишнього нацистського табору Шталаг-328,з концтабірної кухні зроблять хостел. Про це сьогодні під час засідання сесії Львівської міської ради повідомив депутат від «Україна Соборна» Юрій Кужелюк.

За словами депутата, на погодженні виконавчих служб Львівської міськради перебуває проект ухвали «Про погодження РТЦ «Галичина» розташування земельних ділянок.

З цього приводу депутат звернувся до міського голови Львова Андрія Садового та прокурора Львова Андрія Стасіва.

Кужелюк додав, що мова йде про територію одного з найбільших концтаборів, де у роки війни загинуло понад 150 тис осіб, військовополонених різних національностей. Більшість з них до цього часу лежать у братських могилах на території Цитаделі.

Він також зауважив, що наказом Мінкульту територія Цитаделі з усіма будівлями занесена до Державного реєстру пам'яток України.

«Нікому не прийде у голову відкрити хостел у бараках Майданека, Освенціма чи крематорію Заксенгаузена. А той, хто сюди прийде, хай знає, що буде спати на цвинтарі. Може і знайдуться любителі таких гострих відчуттів», - заявив Юрій Кужелюк.

Відповідно, він вимагає розібратися із ситуацією та припинити будь-які спроби будівництва на цій ділянці, розробити заходи з охорони і збереження пам'ятки, підготувати й провести заходи з вшанування пам'яті загиблих, а також провести службове розслідування щодо ініціаторів підготовки цієї ухвали та оприлюднити їхні прізвища.

Реагуючи на це, міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що приміщення, про яке йдеться, перебуває у приватній власності, тому питання потрібно детально вивчити.

Секретар ради Василь Павлюк повідомив, що вже звернувся до Мінкультури за роз’ясненнями про те, які роботи можна проводити на «Цитаделі», і зараз очікує офіційного роз’яснення.

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