Суд залишив Лавейкіна під вартою

Львів. 23 березня. УНІАН. Сьогодні Шевченківський районний суд міста Львова продовжив термін перебування під вартою екс-начальника управління Державного комітету земельних ресурсів у Львівській області Михайла Лавейкіна на 60 діб.

Про це повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, деякі посадовці Львівщини намагалися чинити тиск на правоохоронні органи, щоб Михайла Лавейкіна випустили з-під варти на підписку про невиїзд, апелюючи, що він переніс у Києві операцію, а також, що у нього вагітна дружина.

Як повідомляв УНІАН, екс-начальник управління Державного комітету земельних ресурсів у Львівській області Михайло Лавейкін був затриманий 15 березня у Києві і перебуває в ІТТ ЛМУ.

Новопризначений прокурор Львівської області Олег Василенко 16 березня повідомив, що кримінальна справа проти екс-начальника Держкомзему у Львівській області Михайла Лавейкіна порушена за фактом заволодіння чужими коштами.

За інформацією з джерел, колишній начальник Львівського обласного управління земельних ресурсів Михайло Лавейкін разом з іншими особами (загалом близько 20 осіб) наразі проходять у кримінальній справі за ст. 364 ч. 2 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Львівська міліція провела низку обшуків у приватних квартирах та офісах осіб, яких підозрюють у реалізації масштабних земельних афер.

Свого часу земельні афери у Львові брала під свій контроль Рада національної безпеки та оборони.

