При Главку міліції Львівщини запрацювала інформаційна рада

Львів. 23 березня. УНІАН. Сьогодні відбулося перше засідання інформаційної ради при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. У заході взяли участь начальник Головного управління генерал-майор міліції Олександр Рудяк, а також журналісти провідних місцевих та загальноукраїнських ЗМІ.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

До складу інформаційної ради при обласному Главку міліції увійшли: генеральний директор інформаційного агентства «Західна інформаційна корпорація» Роман Любецький, власний кореспондент інформаційного агентства УНІАН у Львівській області Ксенія Нестеренко, власний кореспондент газети «Факти і коментарі» у Львівській області Сергій Карнаухов, власний кореспондент радіо «Свобода» у Львівській області Галина Терещук, шеф-редактор ТРК «Люкс», редактор регіональних новин «24 канал» Парасковія Дворянин, спеціальний кореспондент газети «Високий замок» Омар Узарашвілі, головний редактор газети «Львівська пошта» Ірина Цицак, головний редактор інформаційно-аналітичного агентства «МедіаСтар» Зоряна Павлишин, фотокореспондент інформаційного агентства УНІАН Євген Кравс.

Учасники зустрічі обговорили головні питання щодо подальшої співпраці міліції з представниками засобів масової інформації.

Зокрема, журналісти звернулися до генерала Рудяка з проханням посприяти у наданні їм безперешкодного доступу до матчів Чемпіонату Європи з футболу та інші масові заходи, тобто – «без особливих перевірок».

Також представники мас-медіа заявили, що у кожного з них є потреба в отриманні інформації від працівників міських та районних відділів міліції області, а тому у вирішенні цього питання також має бути сприяння вищого керівництва міліції.

Зі свого боку Олександр Рудяк пообіцяв, що для отримання коментарів журналісти можуть безпосередньо звертатися до нього.

«Я відвертий у розмові. До мене можете телефонувати і завжди отримаєте відповіді на запитання», - зауважив начальник міліції Львівщини.

Олександр Рудяк також зазначив, що коментарі щодо Львова надаватиме начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко. Разом з тим генерал запевнив, що негайно реагуватиме на скарги щодо ненадання керівництвом міських та районних відділів міліції інформації на журналістські запити.