Медики з Буковини чергуватимуть на матчах Євро-2012 у Львові

Чернівці. 26 березня. УНІАН. Дві бригади швидкої медичної допомоги з Кіцманської центральної районної лікарні Чернівецької області чергуватимуть на двох матчах з шести, які відбудуться у Львові в рамках «Євро-2012».

Відповідну угоду про це з лікарнею уклало Львівське державне підприємство «Дирекція з будівництва об’єктів до «Євро-2012».

Це сталося після того, коли медики швидкої допомоги з райлікарні нещодавно продемонстрували свою майстерність на навчально-тренувальних зборах у Львові.

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