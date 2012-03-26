Медики з Буковини чергуватимуть на матчах Євро-2012 у Львові
15:26, 26 березня 2012Львів
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Укладено відповідну угоду
Чернівці. 26 березня. УНІАН. Дві бригади швидкої медичної допомоги з Кіцманської центральної районної лікарні Чернівецької області чергуватимуть на двох матчах з шести, які відбудуться у Львові в рамках «Євро-2012».
Відповідну угоду про це з лікарнею уклало Львівське державне підприємство «Дирекція з будівництва об’єктів до «Євро-2012».
Це сталося після того, коли медики швидкої допомоги з райлікарні нещодавно продемонстрували свою майстерність на навчально-тренувальних зборах у Львові.
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