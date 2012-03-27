Пожежа у колонії суворого режиму: жертв і потерпілих немає

Львів. 27 березня. УНІАН. У смт. Жвирка Сокальського району Львівської області о 18.35 було ліквідовано пожежу у виправній колонії №47.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області Мирослав Демків.

„Пожежа мала максимальний рівень безпеки. Приміщення, в якому сталася пожежа, практично вигоріло, на даний час воно не є придатним для утримання засуджених і підлягає ремонту. Близько 150 осіб, які були з нього евакуйовані, розміщені в інших секторах і сьогодні буде вирішуватися питання про їх подальше місце перебування”, - розповів Мирослав Демків.

Він також зазначив, що особовий склад виправної колонії переведено на посилений варіант несення служби. Долучилися спецгрупи з інших виправних колоній Львівської області і обласного управління Державної пенітенціарної служби. Ситуація перебуває під контролем.

Мирослав Демків повідомив, що жертв і потерпілих внаслідок пожежі немає, до санчастини закладу ніхто із засуджених та персоналу – не поступав.

Причини виникнення пожежі і сума завданих збитків – встановлюються.

Сокальська виправна колонія — колонія максимального рівня безпеки - для тримання чоловіків, засуджених до позбавлення волі на певний строк та до довічного позбавлення волі. Колонія розташована в колишньому римо-католицькому монастирі отців-бернардинів в смт Жвирка, що межує з Сокалем. Це пам'ятка архітектури початку 17-го століття, будівля в радянські часи була переобладнана під камери для тримання ув’язнених.

У Сокальській виправній колонії на даний час утримується 600 чоловік.

Як повідомляв УНІАН сьогодні виникла пожежа на території Сокольської виправної колонії у приміщенні де знаходиться сектор для засуджених до довічного ув’язнення.

Спершу спалахнув дерев’яний дах на будівлі, і у зв’язку з тим, що виникла загроза життю людей, було евакуйовано близько 150 засуджених в інші житлові об’єкти і забезпечено посилений нагляд за ними.

