МОЗ визначило лікарні в містах-господарях Євро-2012 для іноземців

Київ. 27 березня. УНІАН. Міністерство охорони здоров’я України визначило перелік лікарень в містах – господарях Євро-2012, в які у разі необхідності зможуть звертатися іноземці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив радник міністра охорони здоров’я України Володимир Юрченко.

Він зауважив, що під час Євро-2012 головним завданням медиків буде забезпечити належне медичне обслуговування учасників турніру, вболівальників та інших гостей країни.

Для цього, за словами В.Юрченка, на вокзалах, в аеропортах, в інших місцях скупчення людей постійно чергуватимуть медичні групи, також лікарі будуть готові оперативно виїхати на виклики на всі українські дороги.

Стосовно надання медичної допомоги на стадіонах, В.Юрченко повідомив, що визначається кількість медичних груп, які працюватимуть безпосередньо в чаші кожного стадіону, а також на інших територіях спортивних арен. Він додав, що на кожному стадіоні чергуватиме по декілька медичних груп, і це узгоджено з експертами УЄФА.

Також В.Юрченко повідомив, що у кожному місті, яке прийматиме матчі чемпіонату, вже визначений перелік лікарень, до яких можна буде звернутися за допомогою. «Вони готуються, ремонтуються, оснащуються», - сказав В.Юрченко.

Він додав, що у кожному місті буде не менше трьох таких лікарень.

Також В.Юрченко зазначив, що представники УЄФА, які приїдуть у Київ під час чемпіонату, зможуть звертатися у разі необхідності до лікарні «Феофанія» та приватної клініки «Борис».

Інші іноземні вболівальники, які перебуватимуть у Києві, зможуть отримати медичну допомогу у лікарні №12, Олександрівській лікарні, а також у Центральному військовому госпіталі.