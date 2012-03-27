Прикордонники пропускають без черги до кордону з Польщею за хабарі - ЗМІ

Варшава. 27 березня. УНІАН. Працівники прикордонної служби України пропускають поза чергою до кордону з Польщею автомобілістів за хабарі в розмірі від 50 до 500 грн.

Про це повідомляє телеканал TVN24, журналіст якого перетнув п’ять із шести автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

«Покращення перетину кордону в пунктах пропуску з Україною перед Євро-2012 – це чиновницьке гасло. Якщо хтось хоча б раз пробував перетнути цей кордон, то реагує на слово «покращення» лише з іронічною посмішкою. Там, аби проїхати в міру швидко, треба заплатити», - відзначає телеканал у спеціальній програмі «Чорним по білому».

За даними телеканалу, найдорожче проїзд кордону, який журналіст перетинав в обидві сторони, коштує у пункті пропуску ”Зосін-Устилуг” (Волинська область), а найдешевше у п/п ”Хребетне - Рава-Руська” (Львівська область).

”Тут прикордонник отримує 100 грн. Все записує прихована камера”, - відзначає TVN24.

Журналіст телеканалу зауважує, що послуги із уникнення черги пропонують теж сторонні люди у цивільному одязі.

”Відкрито сідають до автомобілів, якими їдуть туристи. Усі між собою співпрацюють та передають один одному клієнтів. Так, заплативши ”бандитам” відповідну суму, доїжджають до шлагбауму”, - повідомляє TVN24.

Частина автомобілістів проїжджає чергу узбіччям дороги, а деякі навіть їдуть зустрічною смугою до самого пункту пропуску, де треба буде заплатити прикордоннику 200 грн. ”Є ризик, що на дорозі буде патруль міліції, який теж очікує хабар”, - зазначає телеканал.

”Незважаючи на те, що усі про це знають, українська прикордонна служба робить вигляд, що нічого не знає”, - повідомляє журналіст, резюмуючи, що кілька сотень гривень дозволило йому зекономити у чергах 20 годин.

Як повідомляв УНІАН, польська прикордонна служба очікує приїзду до Польщі на Євро-2012 від 0,5 до 1 млн. уболівальників, частина з яких потрапить до країни через українсько-польський кордон, котрий займає найбільшу частину зовнішнього східного кордону Євросоюзу.

Польські прикордонники прогнозують найбільший рух на кордоні між Польщею та Україною з 21 по 24 червня, в той час, коли усі матчі Євро-2012 відбуватимуться із 8 червня по 1 липня.