2012 рік в УГКЦ оголошено Роком мирянина

Київ. 28 березня. УНІАН. Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) оголосив 2012 рік Роком мирянина в УГКЦ.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН, розповідаючи про підготовку до цьогорічного Синоду єпископів УГКЦ.

Він повідомив, що синод відбудеться 9 - 15 вересня у місті Вінніпег (Канада). У роботі синоду візьмуть участь усі єпископи УГКЦ з цілого світу.

Головною темою синоду є «Покликання мирянина в житті і післанництві Церкви». Саме тому й виникла ідея проголошення Року мирянина в УГКЦ.

Глава УГКЦ зауважив, що увага церкви буде присвячена саме мирянам. ”Миряни - це є найбільша частина церковного тіла, і, згідно вчення церкви, миряни - це є ті, хто, будучи охрещеними, миро помазаними, беруть участь у таїнствах церкви, беруть участь у потрійній місії Ісуса Хреста: священницькій, царській і пророчій, тому мирянин є дуже важливою частиною церковного тіла”, - наголосив він.

Як підкреслив С.Шевчук, головна мета оголошення Року мирян - почути мирян, зокрема, йдеться про те, що миряни готові набагато більше робити для церкви, у тому числі навчати інших.

«Наша церква завжди приділяла увагу мирянам, завжди заохочувала вірних бути активними у соціальному, культурному, національному житті нашої церкви. Завжди церкви були осередками, де народжувались різні громадські організації, у тому числі інституції громадянського суспільства”, - наголосив він.

Глава УГКЦ закликав мирян не лише молитися за успішне проведення синоду, а й брати активну участь у його підготовці. Можно надіслати пропозиції на електронну адресу секретаріату Синоду: synod@ugcc.org.ua до 15 червня.

С.Шевчук також пояснив, чому буде проведено Патріарший синод 2012 року у Канаді.

За його словами, 100 років тому до цієї країни приїхав перший єпископ - владика Никита (Будка). У дні проведення синоду УГКЦ відзначатиме цю подію. У рамках проведення синоду заплановано ряд й інших заходів. Так, 9 вересня у Кафедральному соборі Святих Володимира й Ольги у Вінніпезі відбудеться Божественна літургія, а 16 вересня - громадський банкет у провінції Манітоба, який відвідають також єпископи інших церков.