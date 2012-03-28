На Львівщині у Бориславі побили вікна в будинку мера

Львівська область. 28 березня. УНІАН. У Бориславі дві ночі тривають атаки на міського голову Володимира Фірмана.

У ніч на 26 березня невідомі понищили легковий автомобіль міського голови «Міцубісі», який стояв на подвір’ї. Цього їм виявилось замало: минулої ночі вони повибивали вікна в будинку міського голови на першому поверсі і вже бралися за другий.

Про це повідомив кореспонденту ЗІКу заступник Бориславського міського голови з гуманітарних питань Сергій Оленич.

За його словами, пошкоджений автомобіль був доставлений на станцію технічного обслуговування, де вартість ремонту визначили у 21 тис. грн.

У Бориславі однією з ймовірних версій розглядають ці хуліганські факти як спробу залякати очільника міста, який взявся за наведення порядку, що багатьом не подобається.

Правоохоронні органи проводять розслідування.



