Янукович обіцяє збільшити доплати до пенсій для учасників війни

З 1 травня 2012 доплати до пенсій для учасників війни збільшаться на 30-50%.

Про це повідомив Президент України Віктор Янукович під час виступу на урочистому заході з нагоди 25-річчя заснування Організації ветеранів України, повідомили в прес-службі глави держави.

«Час підвищувати виплати ветеранам та інвалідам війни, осучаснювати пенсії, що дозволить нам підвищити їх розмір і посилити соціальний захист пенсіонерів, ветеранів військової служби, учасників війни і сімей померлих інвалідів війни», - сказав глава держави.

Він зазначив, що «відчутні кроки в подоланні несправедливості відносно ветеранів будуть зроблені вже в травні».

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