У квітні у Львові пройдуть Дні Луганська

Луганськ. 29 березня. УНІАН. У Львові 18-19 квітня пройдуть Дні Луганська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, до складу делегації Луганська увійдуть не лише співробітники Луганської міської ради. До Львова приїде народний артист України Михайло Голубович, директор музею історії і культури Луганська Ольга Приколота, народний майстер Олександр Романенко, муніципальний оркестр духової і естрадної музики, а також підприємці, які представлятимуть свою продукцію.

Луганці привезуть в подарунок жителям Львова символ Луганщини – байбака. Заступник Луганського міського голови Олександр Ткаченко підкреслив, що байбак виготовлено з дерева вручну і покрито хутром.

«У Луганську у листопаді проходили Дні Львова, коли члени делегації із західного регіону яскраво і барвисто представили своє місто, поспілкувалися з луганцями, пізнали багато нового і цікавого про наше місто. Тепер у відповідь з візитом для проведення Днів Луганська у Львові до західної України відправиться делегація луганців. Це допоможе зблизити захід і схід України. Ми представимо наше місто. Ми розповімо про людей, які тут живуть, про підприємства, які славляться якісною продукцією не тільки в Україні, а і далеко за її межами. Ми покажемо культурний дух і добрі традиції нашого Луганська», - прокоментував заступник Луганського міського голови О.Ткаченко.

За його словами, музиканти муніципального оркестру дадуть концерт на одній з головних площ Львова і в концертному залі. М.Голубович і О. Приколота розкажуть студентам і творчій інтелігенції про історію і досягнення Луганська. Народний майстер О.Романенко проведе майстер-клас з різьблення по дереву. Крім того, будуть проведені прес-конференції, «круглий стіл» і низка інших зустрічей.