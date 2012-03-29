Статистика ДАІ Львівщини: пік ДТП фіксується щовівторка о 9.00

Львів. 29 березня. УНІАН. У січні-лютому на Львівщині пік ДТП за часом скоєння припадав на 9.00 годину ранку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, впродовж січня-лютого на Львівщині більше автопригод сталось у лютому (питома вага становить 54,4% від усіх дорожньо-транспортних пригод у зазначеному періоді 2012 року).

Найбільша кiлькiсть загиблих у дорожньо-транспортних пригодах була у сiчнi (питома вага становить 63,9% від усіх загиблих у 2012 році), а пiк травматизму також спостерігався у сiчнi (питома вага становить 65,4% від усіх травмованих в 2012 році).

Протягом перших двох місяців поточного року найбільше автопригод зареєстровано у вівторок (питома вага становить 18,3% від усіх ДТП). У цей день тижня також сталось найбільше автопригод з постраждалими (питома вага становить 17,1% від усіх ДТП з постраждалими).

„Аналізуючи кiлькiсть ДТП за часом скоєння, слід відзначити, що пiк аварiйностi припадає на 9.00 годину (в цей час було скоєно 7,9% від усіх ДТП)”, - інформує прес-служба ДАІ.

Найбільша кiлькiсть потерпілих учасників дорожньо-транспортних пригод також припадає на 9.00 годину (в цей час було травмовано та померло 16,4% від усіх потерпілих у ДТП).

Загалом, протягом січня-лютого 2012 року на автошляхах Львівщини майже кожних 7 годин траплялася ДТП з потерпілими. Практично через кожні 40 годин в автопригодах гинула людина.