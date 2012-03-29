Львівщина отримала черговий транш на виплату державної допомоги

Львів. 29 березня. УНІАН. Львівська область отримала з державного бюджету черговий транш субвенції на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 14,7 млн грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

З початку року, станом на 29 березня, до обласного бюджету надійшло субвенції на цю мету в сумі 483,4 млн грн,, що становить 26% передбаченого в державному бюджеті обсягу на рік і більше отриманих у відповідному періоді минулого року на 22,2%, - зазначається у повідомленні.

Як повідомив УНІАН начальник головного фінансового управління Львівської ОДА Олег Демків, ці кошти повністю передані бюджетам міст і районів для використання за цільовим призначенням. Вони дали можливість у повному обсязі забезпечити ресурсами виплату вищезазначених допомог, нарахованих у січні-березні.

