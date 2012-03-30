Податкова скасувала перевірки ЗМІ на період виборів

Київ. 30 березня. УНІАН. На період проведення виборчої кампанії з виборів народних депутатів України всі графіки податкових перевірок засобів масової інформації скасовано.

Таке доручення підписав голова Державної податкової служби України Олександр Клименко відповідно до рекомендацій Верховної Ради щодо забезпечення безперешкодної діяльності ЗМІ у передвиборний період 2012 року, повідомили УНІАН у прес-службі ДПС.

Представники ЗМІ не включатимуться до плану-графіку проведення перевірок вже з другого кварталу. Таким чином журналісти матимуть всі умови для об’єктивного та неупередженого висвітлення виборчої кампанії, зазначили в податковій службі.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого ВР рекомендувала Державній податковій службі скасувати графік перевірок ЗМІ на період кампанії з виборів парламенту.

ВР доручила Кабінету міністрів вжити заходів щодо припинення перевірок відповідними службами органів виконавчої влади і державними установами ЗМІ на період передвиборчої кампанії.

Крім цього, парламент рекомендував Національній раді з телебачення і радіомовлення відмінити графіки перевірок телерадіоорганізацій.

Вибори до ВР відбудуться 28 жовтня 2012 року.