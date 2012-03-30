Ліквідовано пожежу на шахті „Степова” ДП „Львіввугілля”

Львів. 30 березня. УНІАН. Пожежу на шахті „Степова” ДП „Львіввугілля” ліквідовано. Проводиться охолодження гірничої виробки 120 ковеєрного штреку водою.

Про це повідомили УНІАН у територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, у ДП “Львіввугілля” буде створено комісію з розслідування причин аварії, а теруправлінням Держгірпромнагляду у Львівській області - для розслідування групового нещасного випадку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 березня, о 1 год 41 хв на шахті “Степова” сталася пожежа на сполуці лави 119 та 120 конвеєрного штреку. У шахті на момент аварії знаходився 201 гірник. Частина працівників піднялася на поверхню, інші були задіяні у ліквідації пожежі разом із гірничорятувальниками чотирьох відділень Львівсько-Волинського воєнізованого гірничо-рятувального загону.

При гасінні пожежі двоє людей отримали термічні опіки обличчя та рук.