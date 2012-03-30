Ліквідовано пожежу на шахті „Степова” ДП „Львіввугілля”
Проводиться розслідування
Львів. 30 березня. УНІАН. Пожежу на шахті „Степова” ДП „Львіввугілля” ліквідовано. Проводиться охолодження гірничої виробки 120 ковеєрного штреку водою.
Про це повідомили УНІАН у територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, у ДП “Львіввугілля” буде створено комісію з розслідування причин аварії, а теруправлінням Держгірпромнагляду у Львівській області - для розслідування групового нещасного випадку.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 березня, о 1 год 41 хв на шахті “Степова” сталася пожежа на сполуці лави 119 та 120 конвеєрного штреку. У шахті на момент аварії знаходився 201 гірник. Частина працівників піднялася на поверхню, інші були задіяні у ліквідації пожежі разом із гірничорятувальниками чотирьох відділень Львівсько-Волинського воєнізованого гірничо-рятувального загону.
При гасінні пожежі двоє людей отримали термічні опіки обличчя та рук.