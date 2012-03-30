Фани "Карпат" привели на клубну базу вівцю

Львів. 30 березня. УНІАН. Вболівальники львівських "Карпат" вирішили висловити невдоволення останніми результатами в Чемпіонаті Україні своєрідним способом. Група фанатів клубу приїхала на тренування команд, щоб подарувати гравцям вівцю.

Ця тварина, на думку уболівальників, здатна виступати не гірше за будь-якого гравця "Карпат".

Ніхто з персоналу чи футболістів не вважав за потрібне підходити до групи фанатів, а місцева охорона не стала приймати своєрідний подарунок.

Варто відзначити, що вболівальники інших українських клубів часто зневажливо називають "Карпати" саме вівцями, обігруючи їх офіційне прізвисько - Леви.

Нагадаємо, в даний час львівська команда посідає 14-е місце в Чемпіонаті України, випереджаючи "Оболонь", що йде останньою, лише на два очки.

Gazeta.ua