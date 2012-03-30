КОД розпочинає акції протесту з вимогою відставки губернатора

16:35, 30 березня 2012
Львів
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Акції розпочнуться з 2 квітня

Львів. 30 березня. УНІАН. Львівський комітет опору диктатурі з понеділка, 2 квітня, розпочинає безстрокові акції з вимогою відставки голови Львівської ОДА Михайла Костюка  під гаслом «Костюк, іди геть!».

Як повідомив УНІАН депутат Львівської обласної ради Олесь Старовойт, перша протестна акція розпочнеться 2 квітня о 14.00  біля приміщення обласної державної адміністрації і пройде у формі флеш-мобу. Відповідне рішення КОД прийняв 29 березня на своєму засіданні.

Як зазначив Олесь Старовойт, флеш-моб відбуватиметься  у вигляді театралізованого дійства  під час якого мешканцям Львівщини покажуть, „як губернатор Костюк з бізнес-партнерами керує Львівщиною”.

„Своїми акціями ми хочемо також нагадати Президенту України, що  Львівська обласна рада 13 квітня своїм рішенням відправила Михайла Костюка у відставку – висловивши йому недовіру. Ми чекатимемо від Віктора Януковича рішення скільки ще нелегітимний губернатор перебуватиме на посаді”, - зазначив Олесь Старовойт.

Він також повідомив, що у львівському КОДі видаватимуть  інформаційний бюлетень в якому висвітлюватиметься ситуацію, яка склалася сьогодні навколо голови Львівської ОДА. Бюлетень роздаватимуть перехожим на вулицях Львова з 1 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня депутати Львівської обласної ради 74 голосами „за” проголосували за висловлення недовіри голові Львівської ОДА Михайлу Костюку.

 

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