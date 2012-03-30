До Львова на Великдень приїде 200 студентів зі Сходу та Півдня

Львів. 30 березня. УНІАН. Cтудентське Братство Українського католицького університету цьоріч у Львові традиційно організовує акцію «Великдень разом» для студентів зі Східної, Центральної та Південної України, повідомили УНІАН у прес-службі УКУ.

У переддень Великодня, 14 квітня організатори очікують прийняти у Львові близько 200 студентів з Полтави, Харкова, Запоріжжя, Донецька, Алчевська, Луганська, Одеси та Криму. «Зараз ми шукаємо сім’ї, які б хотіли прийняти на три дні до свого помешкання гостей, – розповідає координатор акції, студент УКУ Любомир Лещук. – До 8 квітня ми формуємо базу даних тих, хто бажає приїхати і тих, хто зможе прийняти гостей. Тому просимо активно подавати свої заявки».

Головною метою акції, за словами організаторів, є ознайомити гостей зі Сходу та Півдня України з традиціями святкування Воскресіння Господнього в Галичині, «Ми хочемо, щоб наші гості відчули настрій, який панує у Львові під час святкувань, показати їм традиції нашого регіону», – пояснює Любомир Лещук.

«Великдень разом» у Львові проводять з 2010 року. Минулоріч на святкування до Львова приїхало більше ста студентів.

«Важливо, щоб студенти, які приїдуть до Львова могли жити в сім’ях, – наголошують організатори. – Спільне святкування, посвячення пасок, Богослужіння, трапеза створюють атмосферу справжнього Великодня».

14 квітня студенти приїдуть до Львова. У неділю вранці вони з родинами підуть на Воскресну літургію, опісля – разом з львівською молоддю будуть водити гаївки в Шевченковому гаю. У понеділок, 16 квітня студенти відвідають Український католицький університет, де відбудеться майстер-клас із писанкарства та з виготовлення ляльок-мотанок.

Сім’я Петра Дідули уже п’ять років поспіль приймає студентів на «Великдень разом». Минулого року у родині Великдень святкували троє студентів із Мелітополя: «Приймаючи студентів, ви маєте унікальну нагоду пізнати Україну, не виїжджаючи за межі міста. Це завжди нові цікаві та несподівані знайомства, які тривають довго. Ми даємо можливість людям зі Сходу відчути наші західні традиції, і водночас розуміємо, що є однаковими у сутнісних речах – у нас ті ж проблеми і ті ж радості у житті. Це можна відчути лише тоді, коли спілкуєшся з молоддю безпосередньо», – зазначив Петро Дідула.