У Львові відбувся кастинг трилера Тіні незабутих предків

Львів. 30 березня. УНІАН. У Львові відбувся кастинг на ролі в українським фільмом Тіні незабутих предків режисера Любомира Левицького, який зняв Штольню.

У кастингу взяли участь актори драматичних театрів Львова і прості жителі міста, повідомили в прес-центрі міськради.

"За два дні кастингу свою здатність до перевтілення продемонстрували актори майже всіх драмтеатрів міста, а також прості львів`яни, які бажають акторської слави", - зазначив Любомир Левицький.

За словами режисера, акторські таланти учасників разом з ним оцінювала знімальна група майбутнього фільму. Вибрати потрібно виконавців восьми головних ролей. Їх, крім Львова, шукатимуть у Харкові, Донецьку та Києві.

Як розповів режисер, в основу сценарію кінострічки лягла легенда про гуцульських мольфарів. В ньому йдеться про зло, закуте в книгу тіней, і таємницю, яку повинні розгадати студенти.

Зйомки фільму розпочнуться в червні в Карпатах. Оператор запрошений з Голлівуду. На екрани і в прокат Тіні незабутих предків вийдуть на початку наступного року.

Нагадаємо, що зараз в Україні тривають зйомки першого вітчизняного фільму жахів у 3D - Синевир. Режисерами фільму виступили брати Олександр і В`ячеслав Альошечкіни.

Корреспондент