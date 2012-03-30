У Львові святкували незалежність Греції

Львів. 30 березня. УНІАН. У Львові грецька община "Еллінес" у Львівській області відсвяткувала 191-ту річницю Дня незалежності та відродження Греції. Урочистості відбувалися у Львівському палаці мистецтв.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, участь у святкуваннях взяли гості з Греції - делегація з Лінгвістичного ліцею міста Серрес на чолі з директором ліцею паном Павлосом Цакіпідісом.

У святковій програмі заходу також взяли участь представники Львівської лінгвістичної гімназії, науковці кафедри класичної філології факультету іноземних мов ЛНУ імені І.Франка, представник відділу національностей та релігій Львівської облдержадміністрації Віра Отчич.

На святі були присутні представники інших національно-культурних товариств Львівщини, зокрема білоруської общини, вірменського товариства "Ахпюр", болгарського товариства, російського культурного центру імені О.Пушкіна.