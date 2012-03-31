Влада готує підвищення тарифів на газ після виборів

Київ. 31 березня. УНІАН. Україна розробляє план поступового підвищення внутрішніх цін на газ, що є умовою відновлення кредитів Міжнародного валютного фонду.

Як повідомив перший віце-прем`єр Валерій Хорошковський в інтерв`ю агентству Reuters, цей план може переконати МВФ відновити фінансування.

«Дуже важливо створити систему адресної допомоги і після цього перейти до ухвалення рішення, за яким графіком підвищувати тарифи до економічно обґрунтованого рівня», - відзначив він.

За його словами, для створення системи адресної допомоги малозабезпеченим і узгодження графіка поступового збільшення тарифів може піти близько півроку.

«При всій повазі до програми МВФ, ми все одно дивимося на наслідки для розвитку нашої держави. Без проведення цієї попередньої роботи ми просто отримаємо неплатежі і соціальну незадоволеність», - сказав В.Хорошковський, передає ZN.UA.

Він припустив, що Україні вдасться досягти компромісу і відновити фінансування до завершення терміну програми stand-by або ж продовжити її і одержати частину раніше не виділених траншей.

«Якщо ми зможемо показати, що ми цю роботу робимо, провели і готові до виконання - цього буде досить для того, щоб мати нагоду продовжити програму», - сказав В.Хорошковський.

Як повідомлялося, МВФ у 2010 році схвалив програму stand-by, у рамках якої обіцяв до кінця 2012 року надати Україні кредит на загальну суму 15,5 млрд. дол.

Фонд виділив перші два транші на суму 3,4 млрд. дол., але у 2011 році припинив фінансування через те, що Україна відмовилася збільшити тарифи для населення на узгоджені з кредитором 30% і для комунального сектора майже на 60%.

Парламентські вибори пройдуть в Україні через сім місяців – наприкінці жовтня 2012 року.