У Львові вимкнуть світло на об’єктах ЮНЕСКО

Львів. 31 березня. УНІАН. Сьогодні Львів разом з усім світом долучиться до відзначення Години Землі.

Як поінформували УНІАН у департаменті економічної політики Львівської міської ради, Львів уже четвертий рік поспіль з усім світом відзначатиме Годину Землі. О 20.30, в усьому світі люди вимкнуть світло на одну годину. У Львові буде вимкнено зовнішнє освітлення Ратуші. До акції закликають доєднатися і львів’ян.

«Така ініціатива є дуже важливою, її необхідно підтримувати. Зокрема, у Львові буде вимкнено зовнішнє освітлення Ратуші. Зрозуміло, що не можна відключати ті установи, що підтримують життєдіяльність міста. Кожен може долучитися до акції. Слід зазначити, що це не є ініціатива якогось окремого міста чи країни, а весь світ долучається до такої акції. Хоча електроенергію буде вимкнено лише на 1 год, якщо кожен долучиться, в цілому це дозволить хоча б трішки вберегти наше довкілля», - розповіла начальник відділу енергоменеджменту Львівської міської ради Василина Горбань.

У цьому році Львів приєднається до акції ЮНЕСКО «Година Планети 2012». Відтак, сьогодні, з 20.30 до 21.30 буде вимкнене освітлення на об’єктах, які входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

«У Львові впродовж цього часу буде вимкнена підсвітка Ратуші, церкви Михайла, вежі Корнякта, соборів Юра, Бернардинського та Домініканського, а також кам’яниці Шольц-Вольфовичів, що на пл.Ринок, 23», - розповіла УНІАН начальник управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Довідка УНІАН. Відзначення Години Землі було започатковано 2007 року у Сіднеї, (Австралія), і припадає на останню суботу березня. Організатором акції є Всесвітній фонд дикої природи (WWF). На думку громадськості, із допомогою цього свята усім слід усвідомити необхідність боротьби зі зміною клімату та глобальним потеплінням, а, отже, для початку, економити енергію та зменшити викиди парникових газів.