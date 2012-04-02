11-12 квітня Платіні відвідає Львів

Київ. 2 квітня. УНІАН. 11-12 квітня президент УЄФА Мішель Платіні відвідає Львів з інспекційним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомив заступник керівника Місцевого організаційного комітету Євро-2012 Іван Федоренко.

Він розповів, що М.Платіні прибуде до Львова 11 квітня ввечері.

Зранку 12 квітня він відвідає львівський стадіон, де будуть проводитись матчі чемпіонату Європи і поспілкується там з журналістами.

Після цього, за словами І.Федоренка, президент УЄФА проведе засідання наглядової ради Євро-2012 і відвідає львівський аеропорт, реконструкція якого зараз закінчується.

І.Федоренко додав, що в цей же день М.Платіні відбуде зі Львова до Варшави.