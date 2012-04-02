У Львові відбувся флеш-моб з вимогою усунення губернатора

Львів. 2 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львові обласний Комітет опору диктатурі провів флеш-моб «Костюк, йди геть!”.

Як передає кореспондент УНІАН, у ньому взяли участь представники ВО «Свобода», «Фронту змін», ВО «Батьківщина», Народного руху України.

Близько 20 учасників акції на площі перед Львівською ОДА провели театралізоване дійство, в якому інсценізували „вигнання” з Львівщини діючого губернатора Михайла Костюка, якому обласна рада вже висловила недовіру.

Чоловік, який виконував роль губернатора Михайла Костюка, сидів на кріслі, а поруч із ним стояли його львівські «бізнес-партнери» «брати Дубневичі».

До «губернатора Костюка» зі своїми проблемами приходили люди, журналісти із викриттями, депутати із рішенням про недовіру, а «бізнес-партнери» в цей час радили йому на все це «забити». Відповідно, «Костюк», послухавши пораду, у цей момент забивав в стіну анкером всі прохання, за що отримував грошову винагороду від «бізнес-партнерів».

Закінчилося дійство тим, що «Костюка» обурений натовп виніс на кріслі під вигуки: «Ганьба Костюку!», «Ганьба Дубневичам!»

Як повідомив під час акції депутат Львівської міської ради від ВО «Свобода» Тарас Кравець, метою флеш-мобу було показати ставлення голови Львівської облдержадміністрації до ЗМІ, депутатів та мешканців Львівщини.

«Нещодавно Львівська обласна рада висловила недовіру наміснику Президента на Львівщині. Таким чином депутати показали ставлення громади до Михайла Костюка та вказали йому на двері. Проте він жодним чином не відреагував та продовжує «працювати». Своїм флеш-мобом ми продемонстрували, що замість відстоювання інтересів громади губернатор вболіває за своїх покровителів. Він жодним чином не реагує на інформацію, яку оприлюднили журналісти про його корупційні дії та фінансові махінації та не дослухається до проблеми мешканців Львівщини. Кульмінацією сьогоднішнього дійства стало усунення губернатора з посади громадою шляхом прямого народовладдя. Мешканці умовно винесли Костюка разом з його кріслом за межі адміністрації. Ми й надалі проводитиме подібні акції, аж допоки Михайло Костюк не складе свої повноваження», – зазначив Т.Кравець.

Учасники акції також наголошували на тому, що „корупційна павутина, боротьба з незалежною пресою, безгосподарність та масове використання адмінресурсу – от і всі досягнення псевдогубернатора”.

Також під час акції безкоштовно розповсюджувався бюлетень „Костюк, йди геть!”, в якому, зокрема, міститься заклик львівського КОДу до громади підтримати протестні акції з вимогою усунення з посади губернатора, щоб „в нашому регіоні не царював Михайло Костюк».