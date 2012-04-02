Львівська ОДА спростовує інформацію про обвал готелю

Львів. 2 квітня. УНІАН. У Львівській обласній державній адміністрації спростовують інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що обвалився готель «Тустань», який належить Міжнародному аеропорту «Львів».

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА Олексій Титаренко, „інформації про обвал у готелі „Тустань”, який є власністю Міжнародного аеропорту „Львів”, в Головне управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації і в управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської міської ради - не надходило”.

В Головному управлінні МНС України у Львівській області кореспонденту УНІАН повідомили, що інформації журналістам про обвал готелю „Тустань” не надавали, оскільки вона до них не надходила, хоча журналісти „безпідставно посилаються на прес-службу обласного управління МНС”.

За інформацією О.Титаренка, готель „Тустань” виведений з експлуатації і на ньому не проводиться будь-яких ремонтних робіт.

У коментарі УНІАН представник аеропорту „Львів” повідомив, що готель не функціонує. При цьому він пояснив, що із невеличкої прибудови, яка розміщується впритул до готелю, днями впало 6 плит, які були закріплені з технологічними порушеннями ще кілька років тому. Вони не завдали шкоди і нікого не травмували, оскільки територія є огородженою.

„Офіційних повідомлень про даний інцидент львівський аеропорт, у власності якого є готель, не подавав місцевим органам влади та місцевим і центральним структурним підрозділам з питань надзвичайних ситуацій”, - зазначив представник аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня на відкриття реконструйованого львівського аеропорту очікується приїзд Президента України Віктора Януковича та президента УЄФА Мішеля Платіні.

Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що у Львові обвалився готель, який належить аеропорту „Львів”.

«Майже третина готельної споруди, яка є у власності Міжнародного аеропорту «Львів», обвалилася», - повідомляв «Укрінформ» з посиланням на прес-службу обласного управління МНС. За інформацією рятувальників, готель уже більше місяця закритий на ремонт. Обвал стався вночі, коли у споруді нікого не було, жертв і травмованих немає.

