Міліція готується до навали кишенькових злодіїв під час Євро

Львів. 3 квітня. УНІАН. Львівська міліція готується до активізації кишенькових злодіїв під час проведення матчів Євро-2012.

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко, буде збільшено штат підрозділу львівського міського управління міліції, який займається розкриттям кишенькових крадіжок.

“Штат цього підрозділу буде збільшено. Будуть запрошені фахівці з Києва та Криму, які проведуть відповідне стажування для нових працівників”, зазначив очільник львівської міліції.

Він також відмітив, що кишенькові злодії, скоріш за все, активізуються у Львові на час проведення матчів Євро-2012, тому міліція міста має бути готова до сплеску цього різновиду злочинності.

