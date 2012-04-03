Криміногенна ситуауція у Львові є стабільною – міліція

Львів. 3 квітня. УНІАН. Начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко запевнив,що криміногенна ситуація у місті Львові є стабільною, а рівень злочинності не є високим.

Про це він сьогодні повідомив під час прес-конференції .

«Криміногенна ситуація є стабільною. Рівень злочинності не є високим. У Львові реєструється 550-600 злочинів на місяць, що не є високим показником. Приміром, у Полтаві, де населення становить близько 300 тисяч мешканців, реєструється близько 400 злочинів на місяць”, - зазначив головний міліціонер Львова.

При цьому він уточнив, що цього року рівень злочинності в місті зріс на 2-3%, загальний відсоток розкриття злочинів, за його словами, знизився, однак пояснюється це тим, що зараз „реєструється практично все”.

Щодо територіального розподілу злочинів, то найкращою ситуація є у Галицькому районі міста, а найскладнішою у Сихівському районі, – повідомив Сергій Зюбаненко.

Серед негативних моментів у Львові Сергій Зюбаненко вказав на недостатню кількість камер відеоспостереження в місті.

„На сьогодні у Львові встановлено 28 таких камер, і лише 21 з них працює. При цьому на новому стадіоні діє 350 таких відеокамер”, - зазначив Сергій Зюбаненко.

Серед слабких сторін у роботі самої міліції начальник міського управління назвав недостатнє спілкування з мешканцями Львова і недостатню співпрацю з органами місцевого самоврядування.