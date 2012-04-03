У дні матчів Євро-2012 центр Львова закриють для руху транспорту

Львів. 3 квітня. УНІАН. У дні матчів Євро-2012 центральна частина міста Львова буде закрита для руху транспорту.

Як поінформували УНІАН у департаменті «Євро-2012» Львівської міської ради, у дні матчів центральна частина міста Львова буде закрита для руху транспорту.

У Львові у дні матчів Євро-2012 між стадіоном, аеропортом та центром міста курсуватимуть додаткові великі автобуси – шатл-баси.

Загалом, центр міста - проспект Свободи, буде закритий для руху транспорту з кінця травня і впродовж цілого червня.

«На проспекті Свободи буде розміщена фан-зона. Вона діятиме з 7 червня. Але проспект буде закритий для руху раніше для того, щоб виконати роботи з монтажу», - зазначили у департаменті «Євро-2012» Львівської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня відбудеться перший матч та відкриття Турніру. У Львові відбудуться три матчі фінального турніру: 9 червня зіграють Німеччина та Португалія, 13 червня зустрінуться Данія та Португалія, і 17 червня – Данія і Німеччина.