До Євро-2012 УЄФА подарує „Арені Львів” спецпристрої для незрячих

Київ. 3 квітня. УНІАН. Незрячі та з порушеннями зору вболівальники зможуть відчути атмосферу матчів Євро-2012 на українських стадіонах за допомоги спеціальних пристроїв.

Про це йшлося на прес-конференції на НСК «Олімпійський».

Таку можливість в рамках Міжнародного проекту «Євро-2012: Поважай безбар’єрність – Футбол без обмежень» забезпечить УЄФА разом з Національною Асамблеєю інвалідів України та Центром доступу до футболу в Європі. Проблема неможливості перебування на українських стадіонах під час футбольних матчів людей з порушенням зору буде вирішена так само, як і у Європейському Союзі – за допомогою надання гостям спеціального обладнання (радіо-гарнітур) і послуг професійного аудіо-описового коментарю матчу.

Як повідомив на прес-конференції голова Національної асамблеї інвалідів України та Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, в Україні є понад 600 000 людей, які мають проблемі із зором. За його словами, закордонні колеги допоможуть організувати усе так, щоб незряча людина ”відчула” футбол на стадіоні, а не в ізольованому просторі, у себе вдома. “Для нас дуже важливо, щоб українська влада, українські спортивні організації, весь наш футбольний загал усвідомили, що всі люди рівні”, – сказав В.Сушкевич.

За словами чиновника, забезпечення аудіо-коментарю сприятиме реалізації Конвенції про права людини, яку ратифікувала Україна. Він запевнив, що на футбольних матчах в Україні і Польщі вже передбачено понад 2500 місць для людей з інвалідністю, в тому числі для незрячих, які вперше в нашій державі отримають право на футбол без обмежень.

Що стосується обладнання, то його подарує стадіонам УЄФА, кожна з арен отримає 30 гарнітур на кожний матч. Волонтерів, які будуть коментувати матчі для уболівальників з інвалідністю, будуть навчати європейські спеціалісти. На НСК «Олімпійський» відповідні тренінги проходитимуть вже 3-4 квітня.