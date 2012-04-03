Київ. 3 квітня. УНІАН. П’ятеро робітників постраждали під час пожежі на заводі у Львові.

Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні, 3 квітня, о 14:25 до оперативно-координаційного центру Головного територіального управління МНС у Львівській області від диспетчера ТзОВ «Пожежне спостереження - Захід» надійшло повідомлення про те, що у Львові на вул. Пластова, виникла пожежа в будівлі цеху ТзОВ ЗУАТ «Вторкольормет».

До місця виклику було направлено 6 пожежно-рятувальних відділень. Завдяки злагодженим та оперативним діям бійців МНС о 14:50 пожежу вдалося локалізувати та о 14:52 ліквідувати.

Внаслідок пожежі попередньо отримали опіки 5 працівників підприємства, яких госпіталізовано до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні.

Вогнем пошкоджено обладнання для пресування кольорового металу.

Збитки та причина пожежі встановлюються.