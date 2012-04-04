Львівський КОД готується зустріти Януковича у Львові протестами

Львів. 4 квітня. УНІАН. Представники опозиційних сил, які входять до Комітету опору диктатурі Львівщини, заявили про намір провести низку протестних заходів під час візиту у Львів Президента України Віктора Януковича, який заплановано на 12 квітня коли відбудеться урочисте відкриття нового терміналу аеропорту „Львів”.

Як повідомили УНІАН у Львівській крайовій організації Народного руху України, на засіданні Львівського КОДу, яке відбулось 3 квітня, було прийнято рішення створити робочу групу для підготовки акцій протесту під час візиту 12 квітня Віктора Януковича до Львова.

Голова Львівської крайової організації Народного Руху України Андрій Корнат, який вів вчорашнє засідання КОДу, наголосив: "Приїзд Януковича не може залишитись поза увагою об'єднаної опозиції, яка головною метою визначає поборювання чинного владного режиму. Цей візит вимагає від нас публічної оцінки діяльності влади і засудження "реформ для людєй". Ми очікуємо підтримки та активної участі громади Львівщини в акціях протесту, які б мали стати масовими та різкими, особливо на тлі репресій з боку облдержадміністрації".

Представники опозиції мають намір провести низку пікетувань та протестних акцій, час та місце яких буде узгоджуватися після оприлюднення програми перебування Президента України у Львові.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня президент УЄФА Мішель Платіні із робочим візитом відвідає Львів. Заплановано, що президент УЄФА зустрінеться із регіональними ЗМІ та проведе засідання Наглядової ради УЄФА з питань підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Також заплановано, що після наради відбудеться урочисте відкриття терміналу Львівського аеропорту за участі урядової делегації та Президента України Віктора Януковича.