Губернатора просять взяти під контроль масову загибель риби

Львів. 5 квітня. УНІАН. Громадська організація «Разом» звернулася до голови Львівської ОДА з проханням взяти під контроль встановлення причин масової загибелі риби на водоймі у Лисиничах та не допустити екологічної загрози, як у м. Львові, так і у Львівській області загалом. Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні пре-служби ГО «Разом».

У зверненні зазначно, що члени Львівського обласного екологічного клубу ГО « Разом» 24 березня 2012 р на території агрофірми «Провесінь» м.Львів, вул. Тракт Глинянський виявили масове підняття риби на поверхню водойми та її загибель.

«Це сприяло масовому прильоту на водойму чайок, які харчуються цією рибою, та чисельними випадками її розкладання та гноїння. Вищевказана ситуація може становити екологічну загрозу навколишньому середовищу, в першу чергу мешканцям села Лисиничі (Львівська обл., Пустомитівський р-н), поруч з яким знаходиться ця водойма і має витік води, який проходить територією с. Лисиничі та с. Підбірці» - зазначено у повідомленні.

Громадська організація «Разом» відразу проінформувала відповідні природоохоронні служби та засоби масової інформацію про цю надзвичайну ситуацію та просила вжити заходи по недопущенню епідеміологічних спалахів від великої кількості мертвої риби, провести аналізи води на предмет її безпечності для людей та тварин і встановити причини загибелі риби.

Повна бездіяльність профільних служб щодо аналізу та локалізації вищенаведеної ситуації заставила звернутися до очільника області з проханням взяти її особисто під контроль і не допустити екологічної загрози.