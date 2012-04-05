Польща може не добудувати один зі стадіонів до Євро-2012

Варшава. 5 квітня. УНІАН. Міський стадіон у Вроцлаві, де мають відбутися матчі фінальної частини цьогорічного чемпіонату Європи з футболу, може бути не введений в експлуатацію до початку заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві компанії-субпідрядника будівництва футбольної арени - компанії Imtech Polska.

Польська компанія сьогодні повідомила про розірвання контракту з генеральним підрядником будівництва, німецькою фірмою Max Bögl, звинувативши її у заборгованості за виконані послуги та порушення домовленостей.

«З кінця листопада 2011 року Imtech Polska не отримує необхідних платежів від генерального підрядника, фірми Max Bögl, а також узгодженої між сторонами підтримки, яка мала слугувати вчасному завершенню усіх монтажних робіт, необхідних для функціонування стадіону», - йдеться у заяві.

Imtech Polska відзначила, що, власне, з цієї причини у неї виникли борги перед іншими компаніями, котрі виконували частину робіт та поставляли матеріали на її замовлення.

«Така ситуація робить неможливою продовження робіт нашою фірмою на стадіоні, наслідком чого є те, що міський стадіон … може бути не завершений», - відзначила компанія.

Cьогодні польські ЗМІ повідомили про те, що кілька десятків працівників низки компаній менших субпідрядників розпочали страйк, вимагаючи виплати заборгованості із зарплати за 2 місяці.

Вони також заявили, що для вчасного завершення усіх робіт їм необхідно працювати щодня без жодних затримок.

Як повідомляє TVN24, заборгованість перед усіма малими субпідрядниками за останні три місяці становить близько 1 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, Max Bögl став генеральним підрядником будівництва Вроцлавського стадіону на початку 2010 року, коли влада Вроцлава розірвала контракт із компанією Mostostal за більш ніж чотиримісячну затримку будівельних робіт.

Довідка УНІАН. UEFA має отримати готові до проведення матчів чотири стадіони у Польщі та в Україні 11 травня, а перший матч відкриття відбудеться у Варшаві 8 червня.