У міліції кажуть, що нічого не знають про побиття депутата-„свободівця”

Львів. 5 квітня. УНІАН. До міліції Львівщини не поступала заява про скоєння нападу 4 квітня у місті Сокалі на депутата Львівської обласної ради від ВО «Свобода» Андрія Кінаха, - повідомила УНІАН речник обласної міліції Світлана Добровольська коментуючи поширену сьогодні прес-службою Львівської обласної організації ВО „Свобода” інформацію про те, що у райцентрі Львівщини було побито депутата-„свободівця”.

«4 і 5 квітня до міліції Львівщини жодної інформації і звернення з цього приводу - не зареєстровано”, - зазначила Світлана Добровольська.

Як повідомила сьогодні прес-служба ЛОО ВО „Свобода”, „4 квітня в місті Сокалі було вчинено напад на депутата Львівської обласної ради від ВО «Свобода» Андрія Кінаха. Інцидент стався, коли депутат, секретар постійної комісії з питань транспорту і зв’язку разом із іншими депутатами, в присутності журналіста, виконуючи свої депутатські повноваження, здійснював перевірку діяльності перевізників”.

„За словами Андрія Кінаха, на автобусній зупинці по вул. Чайковського в Сокалі до нього на власному автомобілі «Деу Ланос» під’їхали жителі Сокаля Микола Поліщук разом з дружиною Оксаною Поліщук. Микола Поліщук підійшов до депутата і, незважаючи на велику кількість людей, які стояли поруч на зупинці, почав брутально ображати його та погрожувати фізичною розправою. Після цього він відкрив двері автомобіля депутата та намагався силоміць витягнути його з авто та побити. В інцидент втрутився депутат Сокальської міської ради, який завадив нападнику”, - інформує прес-служба партії.

Також зазначається, що „Андрій Кінах того ж дня звернувся із заявою в правоохоронні органи”.

„Депутат вважає, що причиною нападу є помста за активну депутатську діяльність, адже на його звернення прокуратура Львівської області винесла протест стосовно ПП «Коровай», директором якого є дружина Миколи Поліщука”, - наголошується у повідомленні.

