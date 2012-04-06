На Львівщині «стали» всі пункти пропуску через кордон

Львів. 6 квітня. УНІАН. Львівська митниця «стала». Через нововведення у митному контролі всі три пункти пропуску через державний кордон у Львівській області заблоковані. Кілометрові черги «фур» і приватного транспорту, люди годинами не можуть виїхати з України. Про це Гал-інфо розповів один з водіїв, який здійснює комерційні поїздки до Польщі мікроавтобусом.

Співрозмовник агенції стверджує, що простояв 6 годин на пункті пропуску «Краковець», намагаючись потрапити до сусідньої країни, і змушений був повернутися до Львова, оскільки не встигав доїхати до місця призначення.

За словами водія, колапс на митниці спричинило запровадження спільного контролю митниками України і Польщі у зв`язку з проведенням Євро-2012. На польський бік можна потрапити без проблем, а уже на польській митниці, де контроль здійснюють спільно українці і поляки, коїться справжній хаос.

«Складається враження, що вони просто не знають, що робити. Різні митниці, різні законодавства. Митники молоді, недосвідчені, розгублені», – додає водій.

Зі слів інших водіїв, каже наш співрозмовник, схожа ситуація на всіх трьох пунктах пропуску у Львівській області, – на «Краковці», «Шегинях» і «Раві-Руській». З України неможливо виїхати ні «зеленим» коридором, ні «червоним». На «червоному» коридорі стоїть величезна черга «фур», водії яких уже просто втрачають терпець і безперервно сигналять.