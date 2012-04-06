Митники спростовують інформацію, що „стали” всі пункти пропуску

Львів. 6 квітня. УНІАН. Львівська митниця спростовує поширену сьогодні у ЗМІ інформацію про те, що з учорашнього дня у Львівській області „стали” всі пункти пропуску через кордон внаслідок чого утворилися великі черги.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці.

„Поширена у деяких ЗМІ інформація про те, що начебто «на Львівщині «стали» всі пункти пропуску через кордон» не відповідає дійсності. Ані черг, ані затримок у митному оформленні легкових чи вантажних транспортних засобів немає у жодному з пунктів пропуску в зоні діяльності Львівської митниці. Намагання дестабілізувати ситуацію в регіоні чутками не має під собою жодного підґрунтя”, - наголошується у повідомленні митниці.

Також кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці, що „справді, 5 квітня, і до ранку 7 квітня у міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, розташованих на ділянці кордону в межах Львівської області – «Рава-Руська – Гребенне», «Краковець – Корчова» та «Шегині – Медика», триває тренінг зі спільного контролю українських та польських прикордонних і митних контрольних служб. Він відбувається в межах підготовки до чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» і передбачений концепцією українсько-польських практичних навчань здійснення прикордонного та митного контролю. Але навіть проведення навчань не спричинило утворення черг”.

У прес-службі наголосили, що черги на українсько-польському кордоні – відсутні, а поширену інформацію у ЗМІ назвали „домислами” і „чутками”.

Як повідомили сьогодні ЗМІ, „львівська митниця «стала». Через нововведення у митному контролі всі три пункти пропуску через державний кордон у Львівській області заблоковані. Кілометрові черги «фур» і приватного транспорту, люди годинами не можуть виїхати з України. Колапс на митниці спричинило запровадження спільного контролю митниками України і Польщі у зв`язку з проведенням Євро-2012. На польський бік можна потрапити без проблем, а уже на польській митниці, де контроль здійснюють спільно українці і поляки, коїться справжній хаос”.



