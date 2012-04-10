Регіонали Львівської облради не прийшли на сесію

Львів. 10 квітня. УНІАН. Фракція Партії регіонів у Львівській обласній раді у сьогоднішньому засіданні сесії участі не бере. Про це йдеться у заяві фракції, яку розповсюдила прес-служба партії.

«Нині ми маємо Великодній тиждень. І справжні християни у цей час не поїдають душі один одного, а щиро моляться і просять прощення за свої гріхи у церквах. Я не бачу доцільності проводити засідання чергової сесії саме у такий період. Для того, аби вирішити нагальні проблеми Львівщини, ми мали багато часу. Однак чомусь більшість засідань обласної ради перетворювалися на політичний піар «під головуванням» сім’ї Ірини Сех та її рідного брата, за сумісництвом «генерального директора» Львівської обласної ради пана Панькевича», - заявив голова фракції Партії регіонів у Львівській обласній раді Ігор Грещук.

За його словами, саме ця родина одноосібно приймає рішення, кому надавати слово у цій залі, а кому ні,кого слухати безперервно, а кому вимикати мікрофон на півслові.

За словами депутата-регіонала, про те, що робота Львівської обласної ради «перетворюється на справжній шабаш», свідчить безліч фактів: «Один із них – флеш-моб, який вкотре організовують молодики, бавлячись у дитячі ігри на зразок «Вірю-не вірю», «Довіряю – не довіряю».

«Що стосується реальної оцінки звіту про виконання обласного бюджету Львівської області за 2011 рік, то її однозначно не буде. Буде чергове перекручування фактів та шквал критики. Ми цього вже наслухалися!», - додав Ігор Грещук.

Нагадаємо, на сесії Львівської міської ради заплановано заслухати звіт про виконання обласного бюджету Львівщини за 2011 рік.