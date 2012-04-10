У Львові кожна третя ДТП – через перевищення швидкості

Львів. 10 квітня. УНІАН. З початку року у Львові зареєстровано 105 ДТП з потерпілими, у яких 9 людей загинуло, а ще 112 – отримали тілесні ушкодження. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Як зазначають в ДАІ, кожна третя з цих ДТП стається через перевищення безпечної швидкості.

Додамо, що з початку року у Львівській області зафіксовано 2 498 ДТП, у тому числі 297 - з потерпілими. За вказаний період в ДТП загинуло 46 осіб, а ще 384 було травмовано.